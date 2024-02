Verkehr in Düsseldorf Höherweg-Sperrung soll von Dauer sein

Info

Sitzung Die Bezirksvertretung 2 tagt am Dienstag, 20. Februar, ab 16 Uhr an der Grafenberger Allee 68.



Tagesordnung Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen der Bebauungsplan-Vorentwurf für den Froschkönigweg, hier sollen 400 neue Wohnungen entstehen. Die Linke Monika Müller-Klar wundert sich, dass an dem früheren Bordellstandort an der Rethelstraße seit Monaten keine Bautätigkeiten durchgeführt werden.