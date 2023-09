Suchthilfezentrum in Düsseldorf Neuer Mediator soll zwischen Parteien vermitteln

1. Der deutsche Sportklub an der Altenbergestraße plant den Bau einer neuen Traglufthalle auf zwei Außenplätzen. Hintergrund sind die wachsende Mitgliederzahl und die geringen Hallenkapazitäten für Tennissport im Winter. Die Bezirksvertretung entscheidet nun darüber, ob der Bau mit Mitteln in Höhe von 70.000 Euro bezuschusst werden könnte. Das ist der Höchstbetrag, den die Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen und Investitionen in die sportliche Infrastruktur aus BV-Mitteln vorsehen. Der Verein rechnet mit Gesamtkosten von über 231.000 Euro für den Bau der temporären Halle, die spätestens in den Osterferien wieder abgebaut werden soll.