Kunst in Düsseldorf : Flurstraßen-Ateliers: Politik zieht Konsequenzen

Flingern-Nord Das Ampelbündnis stellt Ende März im Rat einen Antrag, damit die Zahl der Atelierwohnungen in der Stadt wieder auf mehr als 400 steigt.

Die Diskussion um die Ateliers an der Flurstraße haben einmal mehr verdeutlicht, dass Künstler zunehmend unter Druck geraten. Deshalb hatte die Grünen-Ratsfraktion für die letzte Sitzung eine Anfrage gestellt, in der sie wissen wollte, wie viele Ateliers durch die Stadt vergeben werden und wie viele sich im Eigentum der Stadt befinden. Die Zahl ist in den letzten Jahren gesunken und liegt inzwischen bei 373 – davon befinden sich 86 im Eigentum der Stadt. Das größte Atelierhaus, das die Stadt vermietet, ist am Böhlerweg in Heerdt. Um die noch bestehenden Ateliers zu sichern und die Anzahl wieder zu steigern, hat das Ampelbündnis einen Antrag formuliert, der in der letzten Ratssitzung aus zeitlichen Gründen aber nicht mehr behandelt werden konnte und auf Ende März verschoben wurde.

Darin fordern SPD, Grüne und FDP, dass es in den nächsten fünf Jahren wieder mehr als 400 Atelierwohnungen in der Stadt gibt. Die sollen vor allem auf städtischen Flächen entstehen, aber auch mit privaten Investoren umgesetzt werden. Clara Gerlach, kulturpolitische Sprecherin der Grünen, denkt an Atelierhäuser, aber auch an kleinere Projekte, die mitten in den Stadtteilen liegen, „die auf die Stadtteile einwirken“, sagt Gerlach. Was oft fehle, seien Ausstellungsräume, so die Grünenpolitikerin.