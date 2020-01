Bauen in Düsseldorf : Planungsverfahren für die Kiefernstraße

Flingern-Süd Der Investor führt Gespräche mit den Anwohnern. Die sollen mitreden dürfen bei der Planung für das Areal neben dem B8-Center.

Schnell machten die Anwohner der Kiefernstraße mit Aktionen auf ihren Protest aufmerksam, organisierten am Karnevals-Sonntag zum Beispiel eine Live-Performance auf der Kö. Auch starteten sie eine Online-Petition, in der sie sozialen und bezahlbaren Wohnraum an der Kiefernstraße forderten und sich eine Partizipation am Planungsprozess wünschten. 5000 Menschen sollen diese Petition unterschrieben haben, und die Proteste gingen weiter. Selbst als der Investor im April die Pläne für das Hotel kippte – was so in Düsseldorf eigentlich noch nicht passiert ist –, blieben die Nachbarn misstrauisch. Ende Juni reichte Cube Real Estate eine neue Bauvoranfrage ein, bei der statt des Hotels ein Wohnquartier mit 270 Wohneinheiten im Mittelpunkt standen – ein breiter Mix mit öffentlich gefördertem Wohnraum für Familien, Studenten, Senioren, außerdem auch andere Wohnformen. Doch auch im zweiten Anlauf gab es aus der Bezirksvertretung kein grünes Licht. Vor allem die Planung, dass die Zufahrt zur Tiefgarage über die Kiefernstraße erfolgen soll, stieß allgemein auf Ablehnung.