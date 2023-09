Düsseldorf-Flingern Neues Zentrum für die Familien im Quartier

Das Lied, das die Kinder an diesem Dienstagmittag am Froschkönigweg vortragen, passt perfekt. „Guten Morgen, liebe Sonne“, erklingt es aus 14 Kehlen. Draußen strahlt die so Besungene vom Himmel und taucht das neue Familienzentrum in ein heiteres Licht. Doch selbst ohne Sonnenschein wirkt der vor wenigen Monaten fertiggestellte Bau hell, transparent und einladend. Ausgestattet mit vielen Fensterfronten, neuen Möbeln und einem Rund-um-Balkon auf der ersten Etage entschädigt er diejenigen, die ihn nun täglich nutzen, für eine Reihe von Jahren in Provisorien und Containern.