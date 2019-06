Straßenfest in Düsseldorf-Flingern : Ein neues Fest in Flingern

Flingern-Nord Nachdem Flingern at Night in diesem Jahr ausgefallen ist, haben sich Moritz Wenz und ein paar Mitstreiter zusammengetan und ein neues Fest auf die Beine gestellt. Offenbar hat es Meinungsverschiedenheiten gegeben.

Sie ist wohl doch eine Unglückszahl, die 13. In Flugzeugen findet man kaum eine 13. Sitzreihe, in Hotels selten eine 13. Etage. Und auch das Shopping-Event „Flingern at Night“ wird keine 13. Ausgabe bekommen. Zumindest nicht in diesem Jahr. Aus gesundheitlichen Gründen musste Bärbel Hanenberg-Kranz die Einkaufsnacht ausfallen lassen. Immer im Mai wurde das Fest sonst rund um die Ackerstraße gefeiert, bei dem Geschäfte bis spät in den Abend offen geblieben sind, sich die Händler kleine Aktionen und Überraschungen ausgedacht haben und bei dem es vor allem darum ging, dass die Menschen das Viertel und den Stadtteil entdecken. Dass es am Donnerstag, 13. Juni, ein neues Event gibt, das ähnlich aufgebaut ist wie Flingern at Night, „damit lebe ich“, sagt Hanenberg-Kranz, die versichert, dass es im Winter weitergeht mit „Flingern rollt den roten Teppich aus“ und 2020 mit Flingern at Night.