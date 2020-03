Hunde in Düsseldorf : Leinenpflicht in Flingern-Süd

Sladjana Grec ist oft mit Rocky im Stadtwerkepark unterwegs. Sie würde ihren Hund gerne mal von der Leine lassen. Foto: nika

Flingern-Süd Im Stadtteil sind 233 Hunde gemeldet. Einen Auslauf gibt es nicht für die Vierbeiner. Und das soll sich auch nicht ändern, sagt die Verwaltung. Weil die Menschen den Platz bräuchten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Kampe

Rockys Schnauze ist ein bisschen grau geworden, manchmal, da hat der elf Jahre alte Mischling aber noch Flausen im Kopf wie ein junger Hund. Doch austoben darf sich Rocky eigentlich nur selten, wenn er mit Sladjana Grec in Flingern-Süd unterwegs ist. „Ich würde ihn gerne mal ohne Leine laufen lassen“, sagt Grec, doch einen richtigen Hundeauslauf gibt es im Stadtteil keinen. Meistens sind Sladjana Grec und Rocky im Stadtwerkepark unterwegs, natürlich mit Leine, oder sie gehen an der Straße entlang, am Höherweg, wo es eigentlich kaum ein grünes Fleckchen gibt.

Früher sind die beiden immer an der Moskauer Straße gewesen, durch die vielen Bauprojekte in Oberbilk ist die Hundewiese aber geschlossen worden. Außerdem ist „der informelle Hundeauslauf an der Ecke Höherweg/Kettwiger Straße entfallen“, so die Politik im Stadtbezirk 2. Deshalb hatten Grüne und SPD im Juni 2019 angefragt, ob es nicht eine Fläche für Hunde am östlichen Ende des Stadtwerkeparks geben könnte. Vor allem, weil fußläufige Alternativen in Flingern-Süd fehlen.

Info 32 Hundeauslaufplätze in der Stadt Flächen im Stadtbezirk 2 In Flingern-Nord können Herrchen und Frauchen ihre Hunde im Hanielpark frei laufen lassen. In Düsseltal sind Hundeauslaufflächen am Hansaplatz, am Schillerplatz und im Zoopark eingerichtet. Stadt Im gesamten Stadtgebiet gibt es 32 Hundeauslaufplätze, außerdem vier sehr großzügige Freiflächen, die nicht eingezäunt sind. Zudem dürfen Hunde auf den Rheinwiesen, unterhalb des Deichs, auf Privatflächen und auf dem Gelände von Hundevereinen ohne Leine laufen.

Einen eigenen Bereich, in dem Hunde ohne Leine laufen können, wird es aber so schnell nicht geben in Flingern-Süd. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Weil der Stadtwerkepark neben zwei Kinderspielplätzen die einzige öffentliche Grünanlage sei, „die von rund 10.000 Bewohnern genutzt wird“, so die Verwaltung. Die Grünflächenversorgung liege mit nur 1,7 Quadratmeter pro Person deutlich unter dem empfohlenen Richtwert von sechs Quadratmeter. Würde die Stadt eine Hundeauslauffläche im Park an der Kettwiger Straße bauen, ginge dieser Platz „den Bürgern bei der ohnehin geringen Grünflächenversorgung verloren“, sagt die Stadt, die zugunsten der erholungssuchenden Bevölkerung auf einen Hundeauslaufplatz verzichtet. Sie verweist auf die Alternativen im Sonnenpark, Floragarten oder Volksgarten.

Annemarie Trottner fährt mit Balu und Momo schon mal an den Rhein. Foto: nika