Kommen und gehen in Düsseldorf Im „Liebe“ ist alles mit Liebe selbstgemacht

Und als er das gemütliche Café mit den bunt zusammengewürfelten Möbeln gesehen habe, so der 28-Jährige weiter, habe er sich sofort in die Räumlichkeiten verliebt. Nach einem Telefonat mit Ihadian, der ohne lange zu überlegen einverstanden war, fiel die Entscheidung, das Café zu übernehmen, noch am selben Tag.