Feiern und trödeln in Flingern Buntes Straßenfest in Düsseldorf mit ernsten Tönen

Seit 1978 veranstaltet die Bürgerinitiative Flingern internationale Straßenfeste, die Flur-, Bruch- und Schwelmer Straße zu einer Art Fußgängerzone machen. Dabei werden auch Hinterhöfe bespielt, wie in der Schwelmer Straße 70 oder das Gelände des Zentrums plus an der Flurstraße. Der Bauzaun auf der Bruchstraße bot außerdem kleinen Kreativen die Möglichkeit, sich bei einer Graffiti-Mitmachaktion auszuprobieren. An der Schnittstelle der drei Straßen war die große Bühne aufgebaut. Dort gab es Tanzaufführungen, Livemusik und einen Radschläger-Wettbewerb.