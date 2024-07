Explosion in Düsseldorf-Flingern Ermittlungen nach tödlichem Brand kurz vor dem Abschluss

Die Explosion und das Feuer hatten immensen Schaden an dem Gebäude angerichtet, es ist seitdem unbewohnt. „Es ist ganz schlimm. So einen Fall hatten wir noch nicht“, sagte der Hausverwalter Torsten Michler. Die Eigentümer und Mieter sind bei Freunden und Familienangehörigen untergekommen, die Stadt hatte zudem mehrere Personen in Hotels untergebracht. Einige haben mittlerweile neue Wohnungen gefunden. Das Haus an der Ecke Grafenberger Allee und Lichtstraße soll aber nicht abgerissen, sondern saniert werden. Die Hausverwaltung rechnet damit, dass die Arbeiten rund eineinhalb Jahre dauern werden.