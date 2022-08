Wohnungen, Ateliers, Gewerbe : Neues Stadtquartier in Flingern darf gebaut werden

So soll das zukünftige Quartier an der Erkrather Straße in rund drei Jahren aussehen. Foto: 3D RenderMachine GmbH

Düsseldorf Für das zukünftige Stadtquartier an der Erkrather Straße in Flingern ist jetzt die Baugenehmigung da. Es sollen Apartments, Wohnungen, Künstlerateliers sowie Büros und Gewerbeflächen entstehen.

„Wir freuen uns, in engem Austausch mit der Nachbarschaft ein Quartier zu erschaffen, das den Begriff ,Zuhause‘ in besonderer Weise interpretieren soll. Schließlich wollen wir keine Standard-Immobilie errichten, sondern ein Quartier entwickeln, das zu Flingern-Süd passt“, sagt Bereichsleiter Jean-Marc Fey. Das Quartier habe das Potenzial, Teil der neuen Mitte von Flingern zu werden und den Stadtteil attraktiver zu machen.

„Um zu verstehen, was vor Ort gebraucht wird, wurde die Nachbarschaft in unsere Pläne intensiv einbezogen, was zu einer nachhaltigen Änderung des Ursprungskonzeptes geführt hat. Das Ergebnis des intensiven Austauschs und die Offenheit aller beteiligten Parteien hat zu einem Entwurf geführt, der sich städtebaulich und nutzungstechnisch sehr gut in die Umgebung einfügt und viele Anforderungen der Menschen vor Ort an dieses Quartier erfüllt“, sagt Cube-Geschäftsführer Thore Marenbach.