Inklusiver Treffpunkt in Düsseldorf : Ein Bauwagen für den „Kiez“ in Flingern

Stefan (v.l.) und Klaus sowie Steffi von der Initiative Vielfalt mit der sechs Jahre alten Charlotte bei der Einweihung des Bauwagens am Donnerstag. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der „Vielplatz“ an der Flurstraße in Düsseldorf-Flingern soll verstärkt zum inklusiven Treffpunkt werden. Welche Rolle ein Bauwagen dabei spielt, der jetzt auf dem Gelände installiert worden ist.

Der „Vielplatz“ in Flingern, der über das Tor am Haus Flurstraße 32 erreichbar ist, soll noch mehr zu einer inklusiven Begegnungsstätte im Stadtteil werden. Schon länger arbeitet eine gleichnamige Initiative mit Unterstützung der Bürgerstiftung, der Bezirksvertretung 2 und der Aktion „PlatzGrün“ an der Verschönerung des Platzes.

Seit Mai 2021 gibt es dort unter anderem Hochbeete. Auch eine Boule-Bahn wurde angelegt. Seit einigen Wochen steht ein Bauwagen auf dem Hinterhof-Spielplatz. Organisiert hat diesen Benjamin Freese von der In der Gemeinde leben gGmbH (IGL) mit Klient Paul Chrzan. Am Donnerstag wurde der neue Wagen offiziell eingeweiht.

Info Der Vielplatz hat auch einen Instagram-Kanal IGL Die „In der Gemeinde leben“ gGmbH (IGL) berät und begleitet Menschen mit kognitiven und mehrfachen Behinderungen. Sie bietet verschiedene Wohnformen an, unter anderem die Matthias-Claudius-Häuser in Flingern und Wersten. Initiative Die Initiative „Vielplatz“ hat eine eigene Instagram-Seite: @vielplatz.

„Ich finde solche Plätze toll, sie fehlen in Düsseldorf an allen Ecken und Kanten“, sagte Sabine Tüllman, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Düsseldorf. Mit dem Bauwagen erhalte der Platz einen berlinerischen Charme, werde quasi zum Kiez. Silke Welbers von der Initiative Vielplatz betont: „Das hier ist mehr als nur ein Spielplatz, es ist eine Begegnungsstätte und ein Treffpunkt für alle Menschen in Flingern.“ Ein echter „Vielplatz“ eben.

Verstärkt mit in die Gestaltung des Platzes und in dort stattfindende Aktionen einbezogen werden sollen Menschen mit Behinderung. Im nahe gelegenen Matthias-Claudius-Haus von der IGL wohnen 24 Menschen mit sogenannten geistigen und komplexen Mehrfachbehinderungen. „Auch aus unseren anderen Häusern, zum Beispiel in Wersten, können wir Menschen, die nicht gut laufen können, mit Fahrradrikschas abholen und zum Vielplatz bringen“, erklärt Freese. Ehrenamtler seien auf den Rädern unterwegs. Den Kontakt zu den Klienten stelle die IGL her.

Für den Bauwagen hatte am Donnerstagnachmittag Monika Kübert gleich eine neue Idee: „Es wäre schön, wenn dieser mit einer Lichterkette beleuchtet wäre“, so Kübert, die im ambulant intensiv betreuten Wohnen der IGL in Hassels wohnt. Sie sei schon mehrmals zum Vielplatz nach Flingern gefahren und habe dort Boule gespielt.

Der neue Bauwagen hätte eigentlich bereits im Frühjahr kommen sollen. Die Anschaffung verzögerte sich, die Einweihung musste deshalb im November-Regen am Donnerstag stattfinden. „Wir haben bereits einen sechswöchigen Testlauf mit dem Wagen auf dem Vielplatz durchgeführt“, so Freese. Es habe viel Zulauf gegeben – auch wenn der Wagen in erster Linie „nur“ zum Unterbringen von Gartengeräten, Tischen und Stühlen gedacht ist.

Im Inneren gibt es aber zusätzlich eine kleine Kochplatte. Bis Mitte November soll der Wagen noch auf dem Vielplatz stehen, dann muss er zunächst ins Winterquartier. Freese hofft, in der Gartensaison 2023 dann so richtig mit neuen Angeboten starten zu können.

Vorschläge gebe es einige. So wünschten sich einige Menschen mit Behinderung beispielsweise, Austernpilze zu züchten. Auch das Färben von T-Shirts mit Pflanzen aus dem eigenen inklusiven Nachbarschaftsgarten sei eine Idee für eine Gemeinschaftsaktion. Ob der Bauwagen allerdings bleiben darf, hängt auch von Vereinbarungen mit dem Gartenamt ab.