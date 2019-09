Kommen und Gehen in Düsseldorf : Alles natürlich bei den Blumen-Schwestern

Flingern-Nord Die Blumen kommen aus der Gegend, die Händler bauen sie selbst an. Das Lieferauto von Floras Töchtern wird mit Erdgas betrieben, die Geschenkgutscheine sind aus Holz und werden mehrfach benutzt. Außerdem verzichten Dagmar Heitmann und Monika Ringel in ihrem neuen Blumenladen auf Folie und Plastikdeko.

Über einem kleinen Dach hängen große, orangefarbene Luftballons. Darunter stehen auf Holzkommoden Dahlien, Kannen in Pastelltönen und ein paar Stauden. Floras Töchter heißt der neue Blumenladen an der Lindenstraße. Dort stehen bis unter die Decke Regale mit Pflanzen, daneben Wandvasen, Kissen aus Samt und Duftkerzen. Floras Töchter sind die Schwestern Dagmar Heitmann und Monika Ringel. Ihre Mutter war schon Floristin mit einem eigenen Laden und Gewächshaus, „und immer standen frische Blumen auf dem Tisch“, erinnert sich Heitmann. Die Schwestern stehen hinter der breiten Holztheke, sie schneiden Blumen an und binden sie zu Sträußen, ab und zu wischen sie sich die Hände an den Leinenschürzen ab. „Die Zeit war reif für unseren eigenen Laden“, sagt Ringel. Schon lange haben die beiden Frauen von einem Geschäft geträumt. Nachdem sie in verschiedenen Blumenläden gearbeitet und Familienpausen eingelegt haben, wagen sie nun gemeinsam den Schritt in die Selbstständigkeit.