Sanierung in Düsseldorf 90 neue Wohnungen im höchsten Haus Flingerns – „Luxus wollen wir hier nicht“

Die Nachbarschaft hatte Schlimmes befürchtet. Vor ein paar Wochen parkten teure Autos vor dem Hochhaus an der Ackerstraße, Ecke Lindenstraße – Männer mit schicken Schuhen stiegen aus und stießen mit Schampus an. Schnell machte der Verkauf des „höchsten Hauses in Flingern“ die Runde, wurde Gesprächsthema an Wohnzimmertischen, in Friseursalons und Cafés. Immer mit dabei die Frage: Kommt jetzt noch mehr Luxus und Gentrifizierung in den Kiez?