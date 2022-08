Verdacht auf Munitionsreste : Feuerwehr sperrt Recyclinghof in Düsseldorf

Die Feuerwehr ist auf dem Recyclinghof im Einsatz. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Düsseldorf Der Recyclinghof am Flinger Broich ist kurzfristig geschlossen und wird es am Montag voraussichtlich auch bleiben. Wegen des Verdachts auf Munitionsreste in einem Behälter wurde der Kampfmittelräumdienst gerufen. Bis er eintrifft, sichert die Feuerwehr das Gelände.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein verdächtiger Fund in einem Abfallbehälter hat zu einer kurzfristigen Sperrung des Recyclinghofs in Flingern geführt. Am Montag kann deshalb dort voraussichtlich bis Betriebsende kein Abfall mehr angeliefert werden. Die Feuerwehr sichert das Gelände.

Es besteht der Verdacht, dass sich Kampfmittel in einem Behälter befinden. Einem Polizeisprecher zufolge könnt es sich um alte Munition handeln. Als Mitarbeiter sie beim Umladen sichteten, alarmierten sie dei Feuerwehr.

Für Klarheit soll nun der Kampfmittelräumdienst sorgen. Allerdings ist unklar, wann die Spezialisten eintreffen und wie lange sie für Untersuchung und Beseitigung brauchen. Daher ist zu erwarten, dass der Hof bis zur regulären Schließzeit um 17.45 Uhr heute geschlossen bleibt.

Mehr in Kürze.

(arl)