Feuer in Düsseldorf : Feuerwehr bekämpft zwei Brände zur gleichen Zeit

(nika/rö) Die Düsseldorfer Feuerwehr hatte in der Nacht zu Donnerstag einiges zu tun. Nach wie vor arbeiteten die Einsatzkräfte in der Luisenstraße bei dem zusammengestürzten Haus. In der Nacht zu Donnerstag brannte es dann auch noch in Flingern und Wersten.

Nahezu zeitgleich musste die Düsseldorfer Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag zu zwei Feuern ausrücken: Das eine war in Flingern, das andere in Wersten ausgebrochen. Bei beiden Bränden wurden nach Angaben der Feuerwehr keine Menschen verletzt.: Mehrere Notrufe waren in der Nacht aus der Märchensiedlung bei der Feuerwehr eingegangen. Die Anwohner meldeten, dass von einem Grundstück am Froschkönigweg Rauch aufsteige und Feuerschein zu sehen sei. Auf einer 20 mal 60 Meter großen Fläche war ein etwa 20 Meter hoher Stapel gerodeter Baumstämme in Brand geraten.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwache Behrenstraße an der Einsatzstelle in Flingern-Nord eintrafen, setzten sie mehrere Strahlrohre und Wasserwerfer von Tanklöschfahrzeugen und Drehleitern ein, um die Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Die Einsatzkräfte forderten von der Feuerwache Posenerstraße ein spezielles Baufahrzeug an, mit dem die Baumstapel auseinandergezogen und die Glutnester gelöscht werden konnten. Ein Anhänger, der in der Nähe stand, wurde von der Hitze beschädigt. Zur Abklärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Der Einsatz war donnerstagfrüh um 6.30 Uhr beendet.

Cirka drei Minuten nach der ersten Alarmierung in Flingern rückten die Einsatzkräfte der Feuerwache Werstener Feld zu einem Reifenbrand in die Harffstraße aus. Die brennenden Reifen lagerten in einer offenen Halle auf dem Gelände eines Reifenhandels. Nachdem sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zugang verschafft hatten, erzielten die Löschmaßnahmen nach kurzer Zeit Erfolg, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr.