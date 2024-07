Düsseldorf Fashion Days Traditionelle japanische Färbekunst aus Flingern

Wenn es nach seinem Vater gegangen wäre, hätte Hiroyuki Murase vor 20 Jahren das Familienunternehmen in Arimatsu nahe Nagoya übernommen. Doch Hiro (so nennen ihn alle) wollte in die weite Welt ziehen und Bildhauer werden. Von Japan aus ging die Reise ans Surrey Institute of Art & Design, University of Surrey, in Großbritannien und an die Kunstakademie Düsseldorf, wo er sein Studium als Meisterschüler abschloss.