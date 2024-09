Rundgang in Düsseldorf Ein Streifzug durch Flingerns Hinterhöfe

Es regnete in Strömen. Doch davon ließen sich die rund 20 Teilnehmenden am Mittwochabend nicht die Stimmung vermiesen. In neugieriger Erwartung hatten sie sich im Hinterhof der Birkenstraße 23 versammelt. Es war die erste von insgesamt sechs Stationen, die sie in insgesamt gut drei Stunden besuchten. Ausgesucht hatte diese Stationen Susanne Kerßenboom.