Pur-Musical in Düsseldorf Abenteuerland feiert Einjähriges mit Charity-Gala

Die soll am Sonntag, 10. November, 14 Uhr, mit prominenten Gästen und natürlich mit dem Publikum gefeiert werden. Für jedes verkaufte Ticket gehen fünf Euro in einen Spendentopf zugunsten der Arche Düsseldorf. Der wird bis dahin schon ein bisschen gefüllt sein, denn bereits seit Anfang September sammeln Darsteller und Capitol-Mitarbeiter nach jeder Vorstellung Spenden für den Verein. Dessen Gründer sowie Kinder und Jugendliche der Einrichtung werden nach der Jubiläums-Show den Scheck entgegennehmen, bevor ein ganz besonders emotionaler Pur-Song als Zugabe gegeben wird, der im Musical so nicht vorkomme, verspricht Theaterleiterin Michaela Guth und sagt: „Es ist uns ein großes Anliegen und eine große Freude, die Projekte der Düsseldorfer Arche auf diese Weise unterstützen zu können.“