Unfall in Düsseldorf-Flingern : Autofahrerin übersieht Motorrad beim Abbiegen

Unfall in Düsseldorf-Flingern

Düsseldorf Auf der Kreuzung Kettwiger Straße / Höherweg ist ein Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes schwer verletzt worden.

Auf dem Höherweg ist am Montagmorgen ein Kradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 76-Jährge aus Richtung Langer- in Richtung Ronsdorfer Straße unterwegs gewesen und bei grünem Ampelsignal auf die Kreuzung mit der Kettwiger Straße gefahren. Ihm kam ein Mercedes entgegen, dessen Fahrerin (32) nach links auf die Kettwiger Straße abbiegen wollte und den Motorradfahrer dabei offenbar übersah. Er stürzte beim Zusammenstoß der Fahrzeuge und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.