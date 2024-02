Tanzhaus NRW in Düsseldorf 300 Düsseldorfer Grundschüler tanzten erstmals auf der großen Bühne

Nach den Auftritten war die Erleichterung, es bestenfalls fehlerfrei hinter sich gebracht zu haben, groß. „Mir geht es richtig gut“, urteilte eine der jungen Tänzerinnen. „Ich war zwar sehr aufgeregt, aber es ist sehr schön beim Tanzfestival aufzutreten.“ Das Tanzfestival wird seit Beginn an in Kooperation des AfS mit dem Tanzhaus durchgeführt. Als es beim ersten Mal schon super geklappt hat, war klar, die Kooperation geht weiter“, so Mischke. Und auch diesmal hat alles geklappt.