Dschungelspielplatz in Düsseldorf So sehen die Pläne für den Spielplatz Neanderstraße aus

In den vorgelegten Entwurfsplänen ist das Motto Dschungel unmittelbar erkennbar, Sonnenschutz aus künstlichen Palmenblättern ziert beispielsweise die Spielgeräte, und in der Mitte steht sogar eine künstliche Palme. Monika Müller Klar (Die Linke) kritisierte, dass es keine echten Palmen gibt. Aus ihrer Sicht wäre so die Gestaltung schöner. Die Verwaltung entgegnet, dass dies wegen der Tiefgarage nicht möglich ist. Jürgen Fischer (Die Grünen) fragte, warum so wenig Sonnenschutz auf dem Plan zu sehen ist. Die Verwaltung stellte klar, dass sich an den Entwürfen noch etwas ändern kann. Normalerweise dienen die Bäume auch als Schattenspender. Für den Sonnenschutz sollen hier nun die Spielgeräte sorgen, beispielsweise durch eine Überdachung.