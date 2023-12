Historisches aus Düsseldorf Schiffsmotoren von der Grafenberger Allee

Auch Schiffsmotoren für die Binnenschifffahrt wurden hergestellt. In den 1880er Jahren hatte die Reichsregierung Kolonien, hauptsächlich auf dem afrikanischen Kontinent, in Besitz genommen, für die in kurzer Zeit eine Handelsflotte aufgebaut werden musste. Zahlreiche neue Frachtschiffe erhielten Motoren aus dem Betrieb von H&L. Verstärkt wurde die Entwicklung durch die Vorliebe des deutschen Kaisers Wilhelm II. für die Seefahrt und den deshalb in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts forcierten Bau von Kriegsschiffen. Im Wettstreit mit Großbritannien betrieb er die Aufrüstung des Deutschen Reiches. Auch daran war das Düsseldorfer Unternehen beteiligt, das nicht nur für die Motorisierung, sondern auch für die Bewaffnung der Schiffe sorgte.