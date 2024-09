Fußball-Nationalmannschaft in Düsseldorf Tausende beim öffentlichen Training des DFB in Flingern

Für 9.30 Uhr an einem Sonntagmorgen war es rund um den S-Bahnhof Flingern und auf den Weg in Richtung Paul-Janes-Stadion ziemlich voll. Überall waren jüngere und ältere Fans der deutschen Nationalmannschaft in Trikots, mit Schals und umgehängten Fahnen unterwegs. Der Grund: die DFB-Elf hielt um 11 Uhr ein öffentliches Training in dem Stadion am Flinger Broich ab.