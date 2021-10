Kunst : Von der Kö in den Kiez

Flingern Caroline te Neues hat sich den Traum des eigenen Ateliers im Düsseldorfer Stadtteil Flingern erfüllt. Dieses füllt sie nun mit der Ausstellung „Blühende Energie“ mit Leben.

Ursprünglich war sie nur auf der Suche nach einem kleinen Atelier. Doch als Caroline te Neues während des Lockdowns bei ihren Spaziergängen den Stadtteil Flingern und das in die Jahre gekommene Ladenlokal mit dem leicht abgeblätterten, goldgerahmten Schaufenster an der Birkenstraße entdeckte, hat sie spontan neu geplant. Nach zwei Monaten Umbau und Renovierung (unter sechs Schichten kam ein alter Terrazzo-Boden zum Vorschein) ist aus der ehemaligen Änderungsschneiderei ein Mix aus Atelier, Büro und Galerie geworden.

In dem mehr als 110 Jahre alten Haus „mitten im Kiez“ lebt Caroline te Neues nun ihre Leidenschaft für die Kunst aus. „Endlich“, sagt sie. Die Tochter von Kunsthändler Hans-Georg Paffrath und seiner Frau Helena verbrachte schon als Kind viel Zeit bei ihrem Vater in der 1867 gegründeten Galerie Paffrath auf der Königsallee. „Ich wohnte mit meinen Eltern und meinen vier Geschwistern über dem Geschäft“, erzählt sie. Später hat sie 22 Jahre lang in der von ihrem Bruder Hans in der fünften Generation geführten Galerie gearbeitet und bei ihrem Bruder Georg im Restaurierungsatelier gelernt. Die Kunst war und ist ihr ständiger Begleiter.