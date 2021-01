BGH zu Anschlag in Düsseldorf : Wehrhahn-Freispruch bleibt bestehen

Bei dem Anschlag am Nachmittag des 27. Juli 2000 wurden zehn überwiegend jüdische Sprachschüler aus den ehemaligen GUS-Staaten teils lebensgefährlich verletzt. Foto: dpa/Christian Ohlig

Düsseldorf Der Sprengstoffanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn, bei dem ein ungeborenes Kind getötet und zehn Menschen teils schwer verletzt wurden, bleibt ungesühnt. Der Bundesgerichtshof fand im Freispruch für den einzigen Tatverdächtigen keine Fehler.

Der 54-jährige Ex-Soldat und selbsternannte Sicherheitsberater, den die Staatsanwaltschaft Düsseldorf 17 Jahre nach der Tat als den Sprengstoffattentäter vom Wehrhahn verhaftet hat, ist frei. Der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe hat am Donnerstagvormittag die Revision der Staatsanwaltschaft verworfen und den Freispruch des Düsseldorfer Landgerichts bestätigt.

Im Sommer 2000 war der Mann. der in unmittelnarer Nähe des S-Bahnhofs wohnte und dort auch einen Militarialaden betrieb, wegen seiner ausländerfeindlichen Gesinnung und seiner Nähe zur damaligen Neonaziszene in der Landeshauptstadt bekannt. Er gerierte sich gern als „Sheriff von Flingern“, hatte seinen Hund auf das Kommando „Asylant“ abgerichtet, und die Sprachschule gegenüber von seinem Laden, in der Zuwanderer Deutsch lernten, war ihm ein Dorn im Auge.

Das Düsseldorfer Landgericht hatte daran auch keinen Zweifel, konstatierte in der Begründung seines Freispruchs sogar, dass der Angeklagte „unentwegt gelogen“ habe. Aber das Schwurgericht hatte letztlich zu viele Zweifel an der Indizienkette, die Kripo und Staatsanwaltschaft zusammengetragen hatten.

14 Jahre nach der Tat hatte der nun rechtskräftig Freigesprochene eine Haftstrafe verbüßt, soll sich in der JVA gegenüber einem Mitgefangenen mit dem Sprengstoffanschlag in Düsseldorf gebrüstet haben. Der hatte sich bei der Polizei gemeldet und so die Ermittlungen neu in Gang gebracht. Diesem Zeugen aber glaubte das Gericht nicht, auch nicht, als er auf die Belohnung, die für die Klärung des Verbrechens ausgelobt ist, ausdrücklich verzichtete.

Einer der Nebenklage-Vertreter hatte den Freispruch als schwersten Fehler der Düsseldorfer Justiz in der Nachkriegsgeschichte bezeichnet. Die Karlsruher Entscheidung ist für die Opfer, die bis heute unter den Folgen des Verbrechens leiden, schwer zu ertragen. Sie waren, wie die Staatsanwaltschaft auch, davon überzeugt, dass der richtige Mann auf der Anklagebank gesessen hatte und fordern nun die Behörden auf, die Ermittlungen nicht ruhen zu lassen und weiter nach dem Verantwortlichen für den Anschlag vom 27. Juli 2000 zu suchen.