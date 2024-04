Fotokunst in Düsseldorf Oberstdorfer eröffnen Fotogalerie in Flingern

Es gab also eine ganze Reihe sehr guter Gründe, Anfang des Jahres eine Fotogalerie in Düsseldorf zu eröffnen. „Mein Mann und ich sind regelmäßig in Düsseldorf und haben immer mal wieder nach einem passenden Ladenlokal für eine Fotogalerie gesucht“ erzählt Sonja Lindauer. In Flingern, direkt am Hermannplatz, wurde die Familie fündig. Hier werden nun in einer zum Ladenlokal umgebauten ehemaligen Wohnung auf rund 45 Quadratmetern Fotos von Stefan Lindauer und einigen seiner Kollegen gezeigt und verkauft.