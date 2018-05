Flingern: 2020 wieder Schwimmen in Flingern

Flingern Innerhalb von zwei Jahren soll am Flinger Broich ein neues Allwetterbad entstehen. Der Standort, der seit fünf Jahren nur noch als Freibad genutzt werden konnte, bekommt wieder eine Schwimmhalle. Gestern war die Grundsteinlegung.

Das Schwimmbad am Flinger Broich hat eine lange Geschichte. 1930 fassten die "Freien Schwimmer Düsseldorf" den Entschluss, ein Schwimmbad an diesem Ort zu bauen. Sie nutzten die fertiggestellte "Volkssportanlage" für ihr Schwimmtraining, bis sie im Krieg zerstört wurde. Aber sie bauten das Bad 1950 wieder auf. In den siebziger Jahren riss die Stadt das alte Bad ab und errichtete dort das Allwetterbad. Geschichtlich betrachtet haben die Düsseldorfer mit dem Neubau eines Schwimmbads hinter dem Paul-Janes-Stadion also Erfahrung. Die Stimmung unter den Gästen ist feierlich, als gestern Mittag der Grundstein für das neue Allwetterbad am Flinger Broich gelegt wird. Bis 2020 soll das Kombi-Bad an dem traditionsreichen Standort entstehen.