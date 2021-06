Sportler in Düsseldorf : Eine Meisterschwimmerin wird 100 Jahre alt

Düsseldorf Bis vor vier Jahren hat Ingeborg Fritze unzählige Schwimmwettkämpfe gewonnen. Jetzt wird die erfolgreiche Sportlerin 100 Jahre alt.

Eigentlich hatte die Sportlerin vorgehabt, mit 95 Jahren das letzte Mal an Wettkämpfen teilzunehmen. Doch die Leidenschaft und die Freude am Sport war einfach zu groß und so hat sie noch ein Jahr dran gehangen und ihre schwimmerische Laufbahn erst mit 96 Jahren in ihrer alten Heimat Magdeburg mit einem Meistertitel beendet.