Infoveranstaltung in Düsseldorf Sorge vor mehr Lärm nach Neubau der Fleher Brücke

Erstaunlich ruhig, ja nahezu entspannt ging es bei der Informationsveranstaltung der Autobahn GmbH zu den Plänen für den Ersatzneubau Fleher Brücke zu. Dass dieses Thema besonders für den Stadtteil Flehe ein besonderes ist, war deutlich zu erkennen. Mehr als 150 Interessierte drängten sich am Dienstag in die Aula der städtischen katholischen Grundschule an der Fleher Straße. Die Bestuhlung reichte nicht für alle Besucher und so standen einige an die Wände gelehnt und lauschten den Ausführungen.