Flehe: Beim Heimatfest neue Kontakte knüpfen

Mittendrin an gut besuchten Tischen: Schützenchef Karl-Wilhelm Hahnen (Mi.). Foto: Anne Orthen

Flehe Mehr als 500 mit Flehe verbundene Menschen kommen zum großen Heimatfest. Viel Lob gibt es für die Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft, die den Tag organisiert.

Die Eltern konnten unbesorgt sein. Wenn sie mal ihre Kinder nicht im Blick hatten, waren sie in den Tiefen der riesigen und verwinkelten Hüpfburg verschwunden. Das Problem war nur, wenn Mütter und Väter das Fleher Heimatfest verlassen wollten, hätten sich die Kids am liebsten noch stundenlang in der aufgeblasenen Kunststofflandschaft verstecken wollen. Immer wieder standen Eltern vor dem "Ungetüm", riefen ihre Kinder zum Aufbruch und bekamen ein "noch nicht" zur Antwort.