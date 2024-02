Ausbau des Düsseldorfer Fernwärmenetzes Privathaushalte können sich anschließen lassen

Wer sich davon als Privathaushalt nicht abschrecken lässt: Auf Anfrage der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung 9, welche Bereiche von Holthausen – insbesondere in der Nähe der im Bau befindlichen Fernwärmetrasse – kurz-, mittel- oder langfristig mit Fernwärme versorgt werden könnten, teilte die Stadt mit: „Die in unmittelbarer Nähe liegenden Immobilien zur im Bau befindlichen Fernwärmetrasse können in der Regel relativ kurzfristig an das Fernwärmenetz angeschlossen werden.“ Gemeint ist die etwa 3,5 Kilometer lange Trasse zwischen Henkel über die Bonner Straße bis zur Benrodestraße. Dort werden die Schulneubauten des Schloß-Gymnasiums und der Realschule ans Fernwärmenetz angeschlossen.