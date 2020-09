Fahrradfahren in Düsselorf : Sicher unterwegs mit dem Lastenrad

Unterschiedliche Lastenräder und ihr Fahrverhalten konnten bei einem Fahrsicherheitstraining auf dem Verkehrsübungsplatz in Rath ausprobiert werden. Foto: Wilfried Meyer/Stadt Düsseldorf

Rath Als Alternative zum Auto gewinnen Lastenräder immer mehr an Bedeutung. Mit ihnen zu fahren, ist gar nicht so einfach und kann durchaus zu Unfällen führen. Daher ist es ratsam, etwas zu üben. Das konnten Interessierte jetzt bei einem Fahrtraining auf dem Verkehrsübungsplatz in Rath.

Christina Holthoff ist bislang nur einmal in ihrem Leben mit dem Lastenfahrrad gefahren. „Und da saß ich nicht im Sattel, sondern vorne drin. So hat mich mein Mann zum Standesamt kutschiert“, sagt die Oberbilkerin und lacht. Das junge Ehepaar besitzt kein Auto und transportiert deshalb sein Baby mit dem Lastenrad durch die Stadt. „Damit traue ich mich aber noch nicht, alleine auf der Straße zu fahren und nehme deshalb am Fahrsicherheitstraining teil“, sagt Holthoff.

Dieses wurde auf dem Übungsplatz der Jugendverkehrsschule in Rath von der Mobilitätspartnerschaft Düsseldorf angeboten. Die Initiative der Düsseldorfer Wirtschaft in Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf setzt sich für effiziente und umweltgerechte Mobilität ein. Für den Trainingstag hat sie sich aber noch Unterstützung vom ADFC, dem Atelier für Holzbearbeitung, der Radstation Düsseldorf, der Verkehrswacht Düsseldorf und der Emotion E-Bike Welt Düsseldorf geholt. Experten aus diesen Institutionen haben das Training angeleitet, gaben Tipps und standen für die vielen Fragen der Teilnehmer zur Verfügung.

Info Lastenräder selber ausprobieren Verleih Über das Portal www.lastenrad-duesseldorf.de werden sechs Lastenräder kostenfrei ganzjährig verliehen, die an verschiedenen Standorten stehen. Auslastung Alle Räder sind durchschnittlich jeweils rund 300 Tage pro Jahr im Verleih.

Die konnten zudem mehrere verschiedene Lastenfahrräder unter anderem auf einem Hindernisparcours ausprobieren. Deren Fahrverhalten unterscheidet sich deutlich von dem normaler Fahrräder. Grund dafür sind beispielsweise die Länge der Fahrräder und der daraus resultierende große Wendekreis, ein anderer Schwerpunkt und ein anderes Lenk- und Bremsverhalten, besonders, wenn die Fahrzeuge noch schwer beladen sind.

Die Lastenräder werden nicht nur von Privatpersonen genutzt, sondern ersetzen immer häufiger Firmenfahrzeuge. In Düsseldorf nutzen Paketzusteller wie DHL und GLS das Lastenrad auf der letzten Meile bei der Zustellung zum Kunden. Und auch von der Stadtverwaltung werden mittlerweile kleinere Transporte mit dem Lastenrad erledigt.

Dirk Schmitz vom Atelier für Holzbearbeitung war für diese Entwicklung quasi ein Vorreiter in Düsseldorf. Schon 2014 hat er das erste Lastenfahrrad für seinen Betrieb angeschafft, und inzwischen ist die gesamte Belegschaft mit solchen Rädern ausgestattet. „Wir sind mit den Rädern viel schneller im Stadtverkehr unterwegs, haben keine Parkplatzprobleme und sparen zudem noch Geld“, sagt Schmitz. Und die Fahrzeuge verursachen keinen Lärm und keine Schadstoffe und sind somit umweltfreundlich. Deshalb wird vom Bund und bis Ende November auch vom Land NRW die Anschaffung elektrisch betriebener Lastenräder für Unternehmen und Gewerbetreibende bezuschusst.

„Vor der Anschaffung sollte man sich gründlich beraten lassen, um das optimale Fahrrad zu finden, sagt Robert Schäfter Betriebsleiter bei Emotion E-Bike Welt. Zumal der Preis für ein gutes E-Lastenrad bei 5000 Euro beginnen würde. Der Verkauf von Lastenfahrrädern hat in den letzten Jahren deutlich zugelegt, und die Branche rechnet mit einem weiteren Anstieg.