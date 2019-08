Verkehrspolitik in Düsseldorf : Entscheidung über Öffnung der Busschleuse

Nord Der Verkehrsausschuss muss beschließen, über welche Wege der Verkehr vom Nordstern abfließen wird.

Über einen alten Streitpunkt zwischen der Bezirksvertretung 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Lohausen, Stockum, Wittlaer, Angermund) und der Bezirksvertretung 6 (Rath, Unterrath, Mörsenbroich und Lichtenbroich) wird am Mittwoch der Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA) entscheiden. So sucht die BV5 seit Jahren nach Lösungen, wie die Verkehre von der besonders in den Morgenstunden völlig überlasteten Kreuzung Nordstern besser abgeleitet werden können und beantragt deshalb immer wieder eine Öffnung der Busschleuse an der Straße Am Roten Haus. Fahrzeuge könnten dann vom Nordstern in Stockum zur Straße Am Roten Haus in Unterrath und von dort über die Kalkumer Straße in die Düsseldorfer Innenstadt gelangen.