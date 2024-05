Hochwasserschutz an der Itter Entenrennen findet trotz Baustelle an der Itter statt

Weil die Baustelle für den Ausbau des Hochwasserschutzes an der Itter in Höhe der Urdenbacher Allee stetig wuchs, standen der Vorsitzenden des Allgemeinen Bürgervereins Urdenbach (ABVU), Brigitte Schneider, die Sorgenfalten auf der Stirn: „Wir erhielten immer mehr Anfragen, ob das Entenrennen in diesem Jahr ausfallen muss.“ Kurzerhand wurden die Arbeiter auf der Baustelle angesprochen. „Es wurde uns zugesagt, dass wir die Veranstaltung am 2. Juni ohne Einschränkungen machen können.“ Der Zieleinlauf der schwimmenden Quietscheenten ist nämlich genau auf der Höhe der dortigen Fußgängerbrücke über die Itter. „Vor der Veranstaltung will man dafür sorgen, dass genügend Platz für das Entenrennen und auch für das Aufstellen von unserem Essens- und Getränkestand sowie Biertischgarnituren vorhanden ist“, berichtet die ABVU-Vorsitzende.