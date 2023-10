Jubiläum in Düsseldorf Ein Partner für alle Einwohner von Eller

Die Werbegemeinschaft hat sich im Laufe der Zeit von einem Verein für Gewerbetreibende zu einer Interessenvertretung für alle Einwohner von Eller gewandelt. „Die Werbegemeinschaft versucht Partner von allen Playern im Stadtteil zu sein“, erläutert der Vorsitzende Jürgen Hagendorn. „Wir versuchen für gute Ideen, egal wer sie hatte, die richtigen Mitstreiter zu finden und zusammenzubringen. So ergänzt sich alles.“ Viele Ideen kommen dabei aus den Reihen der eigenen Mitglieder, beispielsweise die Übernahme der Graffiti-Entfernung am S-Bahnhof Eller-Mitte. „Das hat zwar 5000 Euro gekostet, aber dazu geführt, dass wir 2017 zusammen mit der Stadt die Bahnhofswände neu gestaltet haben“, so Hagendorn. „Das kam so gut an, dass es jetzt in anderen Stadtteilen kopiert wird.“