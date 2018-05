Eller: SPD pflanzt sechs Bäume am Skatepark Eller

Eller

Fleißig waren die Jugendlichen der Jugendberufshilfe Düsseldorf in den letzten Wochen, die Pflanzlöcher für Bäume ausgehoben haben. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister Herbert Prickler (SPD) und Ratsherr Harald Walter (SPD) haben Mitglieder der Sozialdemokraten am Skatepark in Eller jetzt sechs Ginkobäume gesetzt, die von der Baumschule Ley in Meckeneim gespendet wurden. Die Ginkobäume sollen wenig Laubfall haben, "und in den Sommermonaten Schatten spenden", sagt Prickler.