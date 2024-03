Rescue Cup in Eller Der Wettkampf der Wasserretter

Wenn in einem Fußballstadion ein Tor fällt, dann ist die Freude anhand der Lautstärke des Jubels ablesbar. Demzufolge war die Freude beim Rescue Dup 2024, den der Wasserwacht-Landesverband Nordrhein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Schwimmhalle an der Dieter-Forte-Gesamtschule in Eller durchführte, riesig. Auch wenn in einem Schwimmbad selten schallschluckende Elemente verbaut sind, war es beeindruckend, was 192 Personen für einen Lärm verursachen können.