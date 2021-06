Verkehr in Düsseldorf : Auch Eller bekommt jetzt eine Protected Bike Lane

Verkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Gesprochen wurde schon oft über die speziell durch Trennelemente gesicherte Radspur. Auf der Karlsruher Straße soll nun auf einem kurzen Abschnitt eine richtige Protected Bike Lane gebaut werden.

Zwar ist der Abschnitt auf der Karlsruher Straße, auf dem die Protected Bike Lane eingerichtet werden soll, nur 250 Meter lang, doch für Radfahrerinnen und Radfahrer in Eller ist das kurze Stück ein Meilenstein in Sachen Verkehrsplanung. Denn zwischen Heidelberger und Gumbertstraße/Schloßallee soll die erste richtige Protected Bike Lane im Stadtteil eingerichtet werden und eine der ersten der Stadt. Grünes Licht gab es jetzt von der Bezirksvertretung 8, der Ordnungs- und Verkehrsausschuss entscheidet am 25. August.