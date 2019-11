Weihe in Düsseldorf : Neue Glocke setzt ein Zeichen gegen Rechtsextremismus

Erzbischof Heiner Koch reiste aus Berlin an, um in St. Gertrud die sechste Glocke für den Kirchtum zu weihen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Eller In der katholischen Kirchengemeinde weihte der Berliner Erzbischof Heiner Koch die sechste Glocke für den Kirchtum. Sie wurde den Opfern und Märtyrern des Nationalsozialismus geweiht und ist auch ein Signal gegen den neuen Rechtspopulismus.

Im Vergleich zum „Großen Bruder“ ist die neue Glocke trotz ihres Gewichts von 408 Kilogramm ein Leichtgewicht. Und relativ schlank ist sie auch mit ihrem Durchmesser von 85,4 Zentimetern. Das an Allerheiligen geweihte Exemplar ergänzt die fünf im Kirchturm von St. Gertrud in Eller hängenden mit der Note H. Bisher sind die Noten D, E, Cis, G und A im Glockenturm der katholischen Kirche versammelt. „Man könnte jetzt richtige Tonfolgen, Melodien spielen. Aber das ist sehr kompliziert“, sagt Joachim Decker, leitender Pfarrer von Eller und Lierenfeld und bis auf Weiteres auch Pfarrverweser der St. Lambertus-Gemeinde.

Viel wichtiger ist ihm die Botschaft, die von der vom Berliner Erzbischof Heiner Koch geweihten Glocke ausgeht. Sie ist dem „Gedenken an die Märtyrer und Opfer des Nationalsozialismus“ gewidmet. Und das steht auch auf dem Glockenmantel drauf. „Eller ist ja in letzter Zeit durch rechtsnationale Umtriebe ins Gerede gekommen. Da kam uns in einer Sitzung des Kirchenvorstands der Gedanke, dass wir die Glocken den Märtyrern und Opfern des Nationalsozialismus weihen sollten“, erläutert Decker. „Wenn die Glocke demnächst im Turm hängt, wird mit jedem Läuten ein Zeichen gesetzt, das uns mahnt, wachsam zu bleiben und allen faschistischen und neonazistischen Bewegungen mutig entgegenzutreten. Leider ist das in unserer heutigen Welt wieder sehr nötig.“

Weil das auch der Erzbischof von Berlin, der gebürtiger Elleraner ist, so sieht, kam Heiner Koch zur Glockenweihe extra aus der Hauptstadt an den Rhein. „Die Schrecken des Nationalsozialismus sind ein Stück unserer Geschichte, das wir nie vergessen dürfen, und das auch zu unserer Gegenwart gehört“, erklärte Koch. „Gerade heute, in einer Zeit, in der viele Werte infrage gestellt werden, in der Populismus und Extremismus Raum gewinnen, ist es wichtig und richtig, sich an die Geschichte zu erinnern. Wir werden immer etwas gegen Rechte tun, solange wir noch etwas tun können.“