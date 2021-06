Bauen in Düsseldorf : Das Ende des Bleiwalzwerks steht fest

Düsseldorf An der Ludwigshafener Straße werden zwölf Mehrfamilienhäuser gebaut. Denkmalschützer bedauern, dass der alte Schornstein des 1881 eröffneten Werks nicht als Wahrzeischen für Klein-Eller erhalten bleibt.

Der Abriss des alten Bleiwalzwerks in Eller ist besiegelt. In der letzten Sitzung der Bezirksvertretung 8 hatte eine Mehrheit des Gremiums dem Bauantrag zugestimmt – auf dem Gelände an der Ludwigshafener Straße sollen zwölf Mehrfamilienhäuser mit 61 Wohneinheiten entstehen. Schon seit Jahren gibt es Ideen für das Areal, auf dem 1881 Ludolph Poensgen sein Bleiwalzwerk eröffnete. Bleibleche, -rohre und -platten wurden dort für die boomende Bauwirtschaft hergestellt, bis in die 1960er Jahre hielt sich das Werk. Seitdem haben sich immer wieder wechselnde Kleinstbetriebe angesiedelt. Ein asiatisches Bordell soll sich dort auch einmal niedergelassen haben. Der Abriss der Hallen dürfte niemanden schmerzen, doch der zehn Meter hohe Schornstein hätte durchaus als Wahrzeichen und Erinnerung an die industrielle Geschichte in Klein-Eller erhalten bleiben könne, sagen Kritiker.