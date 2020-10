Halloween in Düsseldorf : Kürbis-Schnitzen für ein bisschen Grusel-Feeling

Eller Eine Halloween-Party gibt es wegen Corona zwar nicht im Jugendzentrum Eller, aber die Pädagoginnen wollen das Außengelände dekorieren. Sobald es am Samstag dunkel wird, flacker Kerzen in den Kürbissen.

Das Jahr hatten sich Jasmin Mühlenbach und ihr Team anders vorgestellt: Am 23. Januar eröffnenen sie das Jugendzentrum Eller wieder, hatten eigentlich schon einen Plan bis Weihnachten. Und dann kam Corona. Gerne hätte die Leiterin der Einrichtung auch eine Halloween-Party gefeiert mit den Kindern und Jugendlichen, doch mit den steigenden Infektionszahlen denkt niemand mehr an Partys. Um ein bisschen in Grusel-Stimmung zu kommen, haben die Kinder in den letzten Wochen Kürbisse geschnitzt, „der Rewe vom Gertrudisplatz hat uns 40 Kürbisse gespendet“, erzählt Mühlenbach ganz glücklich.