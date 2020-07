Politik in Düsseldorf : In der Bezirksvertretung 8 gibt es viele Abschiede

Stadtbezirk 8 Bezirksbürgermeister Gerwald van Leyen und sein Stellvertreter Herbert Prickler werden nicht mehr für das Gremium kandidieren. Der eine sagt, dass elf Jahre Chef im Rathaus in Eller würden reichen. Der andere hat ganz gebrochen mit seiner Partei. Ein Überblick.

Mit großen Erwartungen gehen die Grünen im Stadtbezirk 8 in den Wahlkampf. Bei der Europawahl 2019 gab es fast ein Viertel aller Stimmen, die Grünen waren in Eller, Lierenfeld und Vennhausen stärkste Partei. „Unser Ziel sind mehr Sitze im Gremium“, sagt Holger-Michael Arndt, der an zweiter Stelle von den Grünen im Stadtbezirk 8 gelistet wurde. Susanne Ott, 2. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin (die das Amt auch nach dem 13. September gerne wieder übernehmen würde), ist auf Platz eins, Birgit Sieger und Arno Römer stehen auf Platz drei und vier.

Die meisten Veränderungen wird es wohl in der SPD geben. Wolfgang Weber und Petra Albrecht-Finklenburg kandidieren nicht mehr für Unterbach. Stattdessen will Wolfgang Leisgen für den Stadtteil ins Gremium einziehen, er ist auf Platz drei gelistet. An zweiter Stelle steht Claudia Albes, auf Platz eins Markus Dreist, der – sollte die SPD eine Mehrheit finden – auch Bezirksbürgermeister werden will. Bei der SPD wird es noch einen weiteren Abgang geben: Einen Tag nach der letzten Sitzung vor der Sommerpause, am 26. Juni, ist Herbert Prickler aus der Partei ausgetreten. Astrid Bönemann (Listenplatz vier) sagt, Prickler sei aus Altersgründen gegangen. Prickler selbst will nicht viel dazu sagen, mit dem Alter habe seine Entscheidung aber nichts zu tun gehabt. „Ich war nicht mehr zufrieden“, sagt der 67-Jährige. Einmal mehr hat es offenbar Unstimmigkeiten gegeben in der SPD im Stadtbezirk 8 – im Juli 2018 wurde Petra Reidt-Schmidt aus der Fraktion ausgeschlossen. (Die weiteren Kandidaten der SPD: 5. Burkhard Albes, 6. Julia Uhlig, 7. Robin Albes, 8. Tobieas Gobiet).