Sommerbrauchtum : Elleraner Schützen feiern mit den Bürgern

Eine kleine Kirmes gehörte zu den Höhepunkten beim Schützenfest in Eller. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Eller 23 Termine stehen auf dem Ablaufplan des dreitägigen Schützenfestes. Und dabei schaut man mit einem Preis für den beispielhaften Einsatz für das Vereinsleben auch über den Tellerrand hinaus.

Zwei lange Corona-Jahre mussten die Brauchtumsfreunde in Eller auf die Eröffnung der Kirmes während des Schützenfestes des St. Sebastianus Schützenvereins warten. Und selbst in diesem Jahr ging es nicht pünktlich los. „Wegen der ungewissen Wetterlage haben wir den Start des Volksfestes von 14 Uhr nach hinten verschoben“, sagte Schützenchef Lothar Adams. Gut so, denn um ziemlich genau 15 Uhr öffnete der Himmel am Freitag seine Schleusen und ließ die Wassermassen ungehemmt auf den Schützenplatz an der Heidelberger Straße prasseln.

Und doch kommt das erste große öffentliche Lebenszeichen des Sommerbrauchtums in Eller in den 2020er-Jahren vor der Zeit. „Eigentlich hatten wir unser Fest für das Wochenende am 28. und 29. Mai geplant. Aber weil dort der Rosenmontagszug nachgeholt werden sollte, sind wir auf die Woche davor gerückt“, erläutert Adams. „Dass der Karnevalsumzug dann später doch wieder abgesagt wurde, konnten wir nicht ahnen.“

Info Das sind die neuen Könige in Eller Can Wüsthoff und Angie Foto: Schützen Eller/Schützen Gastronom Neuer Schützenkönig des St. Sebastianus Schützenvereins in Eller ist Can Wüsthoff. Der 30 Jahre alte Gastronom wählte seine Gattin Angie zu seiner Königin (Foto: privat). Schützenfamilie Neuer Jungschützenkönig in Eller wurde Kevin Werner. Der 18-Jährige stammt aus einer echten Schützenfamilie, denn seine Eltern waren bereits ein Königspaar und seine 14 Jahre alte Schwester Lara Werner ist Schülerkönigin. Wenn er Tipps braucht, kann er sich gut zu Hause informieren.

Und so fehlte den Sebastianern eine Woche Vorbereitungszeit. Aber die Platzmeister des Vereins Dennis Engel und Peter Overdick hatten gute Arbeit geleistet und 31 Schausteller mit Fahrgeschäften, Losbuden und weiteren Kirmesattraktionen an die Heidelberger Straße gelockt. Und die Elleraner Schützen bewiesen ihren Zusammenhalt. „Wir haben für unser Schützenfest vieles selber gemacht, Pagodenzelte aufgebaut und zum Beispiel den Festsaal geschmückt“, berichtet der Schützenchef. „Das hat gleichzeitig den Vorteil, dass es die Finanzen schont.“

Und das ist aktuell unbedingt nötig bei den Elleraner Schützen, hatten sie doch coronabedingt zwei Jahre lang so gut wie keine Einnahmen durch Vermietung der Schützenhalle oder durch das Volksfest. Das blieb nicht ohne Folgen. „Für den diesjährigen Umzug haben wir nicht wie sonst üblich 14 Musikzüge, sondern nur sechs. Und es gehen nicht fünf Bataillone mit, sondern nur zwei“, erzählt Adam und ergänzt: „Der Vorstand der Schützen verzichtet auf die Kutsche. Wir gehen zu Fuß.“

Allerdings komplett ohne Einnahmen waren die Schützen in den vergangenen Monaten nicht, waren sie doch findig und nutzten sogar die Pandemie als Einnahmequelle. Im Schützenhaus wurde nämlich eine Teststation etabliert, die musste aber während des Schützenfestes wegen „Eigenbedarfs“ der Hausbesitzer ausziehen.

Und die freuten sich, endlich mal wieder richtig feiern zu können. 23 Termine standen auf dem Ablaufplan des dreitägigen Schützenfestes. Und dabei schaute man in Eller nicht nur auf sich selber, sondern deutlich über den Tellerrand hinaus. So wurde die Hilfsorganisation „Humanitycare e.V.“ genauso mit dem „Prix de Ellnere“, dem Preis für Verdienste und beispielhaften Einsatz für Vereinsleben und gesellschaftliches Engagement, ausgezeichnet wie der Musiker Enkelson. „Humanitycare hilft Menschen in und aus der Ukraine. Enkelson hat in der Pandemie viele Hinterhof-Konzerte gespielt und so Menschen etwas Licht ins Dunkel gebracht“, erläuterte Adams. Sowieso sind die Schützen ihrer selbstauferlegten sozialen Verantwortung treu geblieben. Sie stellten eine Medikamentensendung für die Ukraine zusammen, brachten sie gemeinsam mit Humamitycare an die polnisch-ukrainische Grenze und nahmen auf dem Rückweg eine schwangere Frau und Waisenkinder mit zurück ins sichere Deutschland.