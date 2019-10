Am Getrudisplatz : Eller feiert ein buntes Fest für Toleranz

Am Wochenende hieß es Bühne frei für die „Kabawil Family Band“. Zahlreiche andere Künstler unterstützten mit ihren Auftritten das Bündnis in Eller. Foto: Anne Orthen (ort)

Eller Bands und Bürger zeigen am Gertrudisplatz Flagge gegen Rassismus und rechtes Gedankengut.

Als „Neumatic Parlo“ auf der Bühne kommt, wird es laut auf dem Gertrudisplatz in Eller. Die Düsseldorfer Band, die sich auf die Fahne geschrieben hat, mit ihren Soundcollagen die Grenzen des Psychedelic Rock neu zu definieren, ist eine von vier einheimischen Bands, die an diesem Nachmittag beim Nachbarschaftsfest des Bündnisses „Eller – tolerant und weltoffen. Antifaschistisches Bündnis“ auftritt. Bands und Bürger wollen hier gegen Rechtsnationalismus und Rassismus Flagge zeigen und gleichzeitig für Weltoffenheit, Respekt und Toleranz eintreten. „Rechtsextremismus macht sich leider in unserem Stadtteil Eller wieder breit. Dies ist nur schwer zu ertragen angesichts des Leids und Unrechts, das viele Menschen in der nationalsozialistischen Zeit widerfahren ist“, meint Doris Massong. Sie ist ehrenamtliche Mitarbeiterin des Welcome Points und Sprecherin für das Nachbarschaftsfest – auf Wunsch der beiden christlichen Kirchen. „Heute begegnet uns der Rechtsradikalismus wieder. Evangelische und katholische Kirche nehmen diese Entwicklung mit Erschrecken wahr und sehen sich in der Pflicht, sich damit kritisch auseinanderzusetzen.“