Konjunkturgutachten im Frühjahr 2023 Die Lage im Handwerk hat sich wieder erholt

Das Handwerk steht derzeit relativ ordentlich dar, betonte Andreas Ehlert, Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf, am Montag, als er das Konjunkturgutachten für das Frühjahr 2023 in den Räumen des Elektrobetriebs Kai Hofmann vorstellte. Gegenüber der Zeit vor dem Russischen Angriffskrieg auf die Ukraine liege der Geschäftsklimaindex derzeit bei 126 Punkten, vor dem Krieg waren es 120 Punkte; die Stimmung in den Unternehmen hat sich demnach verbessert, vor allem im Lebensmittelhandwerk und im Gesundheitshandwerk. Als Grund nannte Ehlert dafür die gedeckelten Energiepreise, die vielen Unternehmen derzeit weniger Sorgen bereiteten. „Die Lage bleibt aber dennoch angespannt“, sagte Ehlert, womit er die höheren Energiepreise, die hohe Auftragslage in vielen Handwerksbetrieben, die Materialknappheit und den Fachkräftemangel andeutete.