Graffiti-Kunst in Düsseldorf : Neue bunte Bilder für die Unterführung in Eller

Bis zu sechs Meter hoch ist die Fläche, die nun neu gestaltet wurde. Da ging ohne Leitern nichts mehr. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Am Wochenende haben Graffiti-Künstler die Unterfahrung am S-Bahnhof in Eller neu gestaltet. Rund 3000 Quadratmeter wurden besprüht.

Von Ralph Kohkemper

Der Kessel ist wieder bunter. An den Wänden der Unterfahrung an der Vennhauser Allee unterhalb des S-Bahnhofes Eller sind am Wochenende neue Graffiti entstanden. Zuvor war die Fläche von rund 3000 Quadratmetern von Mitarbeitern des Vereins Verbunt einmal grundiert worden. Aber nur für kurze Zeit war die Unterfahrung – der Kessel – unifarben grau. Die Freifläche ist Teil der Düsseldorfer Hall of Fame. So nennt man legalisierte Areale, auf denen Graffiti-Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aufbringen können. Weitere solcher Flächen gibt es in Rath am Dülmener Weg und in Oberbilk im Sonnenpark an der Schmiedestraße. Das Ganze ist ein Projekt vom Kulturamt der Stadt in Kooperation mit dem Verein Verbunt.

Der ruft einmal im Jahr dazu auf, die Fläche in Eller komplett neu zu gestalten. Dieses Mal unter dem Motto „Ein Kessel Buntes“. Weit über 60 Künstler hatten sich im Vorfeld angemeldet. „Das Interesse ist immer größer als der Platz“, sagt Anne Karatgin von Verbunt. Sich anmelden und mitmachen kann im Prinzip stets jeder, echte Amateure ebenso wie Profis, die von ihrer Kunst leben. Die Wahl der Motive ist immer den Künstlern überlassen. Es sei jedes Jahr aufs Neue spannend, was da entstehe, sagt Marc Hennig, selbst Graffiti-Künstler und auch Mitarbeiter bei Verbunt. In jedem Fall sei es eine Werbung für die Graffiti-Kunst. Von den Anwohnern höre man nur Gutes. Wie lange aber die neuen Werke nun zu sehen bleiben, ist letztlich offen. Theoretisch könnten sie gleich wieder übersprayt werden, erklärt Anne Karatgin. Denn die Fläche in Eller, die 2015 die erste war, die zu einem legalen Areal erklärt wurde, und die bis heute die mit Abstand größte ist, ist in jeder Hinsicht frei. Es greife aber das Motto der Hall of Fame, das von der Community auch beherzigt werde: „Das Beste bleibt.“