Kuriose Kunst : Nach dem Tod ein Ausstellungsobjekt

Gabriele Mansion-Wendland möchte ihre Tätowierungen auch nach ihrem Tod anderen Menschen zeigen. Daher stellt sie ihren Körper der Ausstellung „Körperwelten“ zur Verfügung. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Gabriele Mansion-Wendland aus Eller will nach ihrem Tod nicht beerdigt werden. Die 60-Jährige möchte, dass ihr Körper durch ein besonderes Verfahren konserviert wird, um Teil der Ausstellung „Körperwelten“ zu werden.

Schon die ersten Blicke auf die Fotos haben sie fasziniert, sagt Gabriele Mansion-Wendland. Das war vor etwa 30 Jahren, als die Ausstellung „Körperwelten“ erstmals in Mülheim an der Ruhr öffnete. „Ich fand es fantastisch, dass jemand in der Lage ist, so etwas Großartiges mit dem menschlichen Körper anzufangen“, sagt die 60-jährige Düsseldorferin. „Körperwelten“ ist eine Wanderausstellung, für die echte menschliche Körper geöffnet, aufwendig konserviert und dann interessierten Besuchern gezeigt werden. Mansion-Wendland beschloss schon damals: „Wenn ich mal tot bin, soll mein Leichnam Teil dieser Ausstellung werden.“

Die 60-Jährige hatte schon vor dem ersten Besuch dieser Ausstellung ein spezielles Verhältnis zum eigenen Sterben. Der Gedanke, irgendwann einmal in einem Sarg unter der Erde zu liegen, graust ihr. Nutzbar für andere Menschen sollte ein Körper sein, habe sie schon als junge Frau gedacht, sagt sie. Sie spendet Blut und trägt stets einen Organspendeausweis mit sich. Aber komplett in einer Ausstellung für immer und für jeden sichtbar zu sein, das sei das Größte. Nach ihrem ersten Besuch in einer „Körperwelten“-Ausstellung schloss die die Düsseldorferin mit den Organisatoren einen Vertrag ab.

Info Die Faszination für den menschlichen Körper Erfolg Die Ausstellung „Körperwelten“ haben laut Veranstalter seit 1995 in Europa, Afrika, Amerika und Asien schon 50 Millionen Menschen besucht. Ziel Die Schau soll den menschlichen Körper vermitteln und auch die Auswirkungen ungesunder Lebensweisen zeigen. Besuch Nach dem Lockdown ist die Ausstellung in Mülheim an der Ruhr zu sehen. Alle Infos gibt es online: www.koerperwelten.de.

Ihre Entscheidung stößt aber nicht überall auf Begeisterung. Zwar ist Mansion-Wendland alleinstehend – aber ihre Schwester und deren Ehemann fanden den Plan gar nicht gut, erzählt die 60-Jährige. „Sollte ich sterben, gibt es kein Grab auf einem Friedhof zu besuchen“, sagt sie und fügt amüsiert hinzu: „Stattdessen müssen sie Eintritt für die Ausstellung bezahlen, wenn sie mich sehen wollen.“

Wie sie nach ihrem Tod für „Körperwelten“ bearbeitet wird, weiß Mansion-Wendland genau. Sie hat sich eingehend mit der sogenannten Plastination des Mediziners Gunther von Hagens beschäftigt. Das Verfahren konserviert tote Körper dauerhaft, indem deren Zellflüssigkeit durch reaktive Kunststoffe ausgetauscht wird. Hunderte verstorbene Menschen hat von Hagens schon plastiniert und stellt sie für jeden Besucher sichtbar aus. Zurzeit ist „Körperwelten“ ganz in der Nähe von Düsseldorf, in Mülheim an der Ruhr, zu Gast.

Trotz ihrer Begeisterung für „Körperwelten“ führt Gabriele Mansion-Wendland sonst ein ganz normales Leben. Sie ist in Eller aufgewachsen, ihre Eltern führten einen Tante-Emma-Laden am Gumbertplatz. Gelernt hat die 60-Jährige in einer Bank, lange arbeitete sie in einem japanischen Geldinstitut in der Düsseldorfer Innenstadt. Nun genießt Gabriele Mansion-Wendland zusammen mit ihrem Hund Yoschi ihren Vorruhestand und lebt in dem Haus, in dem schon ihre Großmutter wohnte.