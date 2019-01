Baupläne : Politik setzt sich für Schlossallee in Eller ein

Mächtig sind viele Bäume an der Schloßallee, die den Charakter der Straße ausmachen. Deshalb muss ein Bauvorhaben überarbeitet werden. Foto: Nicole Kampe

Eller Jedes einzelne Exemplar sei charakteristisch für die Straße. Kein Baum sollte einer Zufahrt weichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Kampe

Wohnraum ist knapp in Düsseldorf, auf vielen Flächen in der Innenstadt und den Außenbezirken wird gebaut. Aber nicht um jeden Preis, wie die Bezirksvertretung 8 findet, die einen Bauantrag erstmal geschoben hat, weil zu viele Fragen offengeblieben sind. In der letzten Sitzung stellte die Verwaltung Pläne für das Grundstück an der Schloßallee 3 vor. Dort soll ein viergeschossiger Gebäuderiegel mit 27 Wohneinheiten und Flachdach entstehen, für das Erdgeschoss sind Ladenlokale vorgesehen, in die eine Beratungsstelle für Soziales, eine Versicherungsagentur und ein Kiosk einziehen sollen. Außerdem seien 25 der 27 Wohnungen barrierefrei erreichbar, wie die Verwaltung mitteilte. Für das Projekt müssen 25 satzungsgeschützte Bäume gefällt werden, 24 neue Bäume sollen als Ersatz gepflanzt werden.

Und das gefiel vielen Stadtteilpolitikern gar nicht. CDU-Ratsherr Dieter Reinold fürchtet, „dass für den Bau einer Einfahrt der Charakter der Straße zerstört wird“. Holger­Michael Arndt von den Grünen fand noch drastischere Worte, „skandalös und rücksichtslos“, nannte er den Plan, einen der mächtig gewachsenen Bäume an der Baumallee zu fällen. „Darauf kann nur jemand kommen, der nicht im Stadtteil lebt“, so Arndt. Die übrigen Bäume, die für das Bauvorhaben weichen sollen, beschäftigten auch Lutz Pfundner (Die Linke) und Susanne Ott (Grüne, zweite stellvertretende Bezirksbürgermeisterin). „Zwar sind Ersatzpflanzungen geplant, aber neue Bäume haben nie so eine Wirkung auf das Klima wie die Alten“, meinte Pfundner, und Ott forderte „Bäume erster Ordnung, keine Lollipop-Bäume“. Krzysztof Wolongiewicz (CDU) regte an, über intensive Dachbegrünung nachzudenken.