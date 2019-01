Umweltausschuss: Messwerte von Abstellbahnhof kommen bald

Tag und Nacht laufen die Motoren manchmal am Abstellbahnhof in Eller. Foto: Nicole Kampe

Eller Die Ergebnisse hätten schon im Herbst 2018 vorgestellt werden sollen. Wegen eines erheblichen Abstimmungsbedarfs mit der Deutschen Bahn hat sich der Abschluss der Messungen verzögert, sagt die Verwaltung.

Das Gutachten zur Schallmessung rund um den Abstellbahnhof in Eller liegt nach Auskunft der Verwaltung noch nicht vor. „Wegen eines erheblichen Abstimmungsbedarfs mit der Deutschen Bahn hat sich der Abschluss der Messungen verzögert“, heißt es. Die Ergebnisse sollen in der nächsten Sitzung des Umweltausschusses präsentiert werden. Seit Jahren leiden die Bewohner des Grünen und des Speyerwegs unter Dauerkrach. Über Tage stehen manchmal aufgegerüstete Züge in unmittelbarer Nähe der Wohnsiedlung. Anfang 2018 beauftragte die Stadt auf Druck von Anwohnern und Politik die Messungen, die Ergebnisse hätten eigentlich im Herbst 2018 vorliegen sollen. Der Abstellbahnhof wird bisher als Verkehrsanlage eingestuft. Das hat zur Folge, dass Lärmgrenzen nur bei Neubau oder wesentlichen Änderungen der Anlage einzuhalten sind. Die rechtliche Bewertung der Resultate hängt auch von der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in dem Revisionsverfahren zum Urteil des Bayrischen Verwaltungsgerichtshofes vom Oktober 2016 ab. Sollte das Bundesverwaltungsgericht dem Urteil in erster Instanz folgen, könnte sich der rechtliche Schutzanspruch der Anwohner des Bahnhofs verbessern.